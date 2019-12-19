Kılıçdaroğlu: İhanetin katmerlisi…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da düzenlenen Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi’nin açılışında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

*Ayafosya’yı Sultanahmet’i düşünün. Baktığınız zaman arkasında yüksek beton blokları. Kent estetiği kavramının ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz.

*Her kentin meydanları var. Yüzbinlerce insan nerede toplanacak, nerede eğlenecek, nerede miting yapacak? Yüz milyonlar enerjisini nerede boşaltacak? Meydanlarda. Meydanları yasakladığınızda turist neden gelsin?

*Sadece ülkelerin değil metropollerin de yarıştığı bir 21. yüzyıldayız. Elbette bu yarışma içinde kentlerin kimliği önemlidir. Kentin kirliliklerden arınması lazım. Kente gelen kişi kentin kimliğini bilmeli.

*Çarpık kentleşme varsa kent kimliğini kaybeder. En tipik örneği İstanbul’dur. Bir siyasal anlayış sonradan dönüp bir iç hesaplaşmayla ‘Biz ihanet etti, etmeye devam ediyoruz’ diyorsa oturup hepimizin düşünmesi lazım.

*Sadece İstanbul’a ihanet midir bu? Yoksa bu Türkiye’nin tarihine de bir ihanet midir? Bunu böyle anlamak gerekiyor.

*Tabela kirliliğinin yaşandığı bir kentle tabela kirliliğinin olmadığı bir metropol düşünün. Başına her an bir tabela düşebilir.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

*İstanbul’un tarihini kültürünü korumak zorundayız. Bu kadim şehrin bütün sorunlarını çözmek zorundayız. Şimdi ihanetin katmerlisi geliyor.

*Bir kişi ben yapacağım diyor. İlla ben Karadeniz’i Marmara ile buluşturacağım diyor. Yapamazsın kardeşim. Zaten yapamayacaksın. Zaten ilk seçimde gideceksin. Hiç kimse buna para ayırmaya kalkmasın. Ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecek.

*İstanbul’a ihanete doymadılar mı? Bir tarih bir kültür rant için mahvedilir mi?