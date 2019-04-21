Kılıçdaroğlu’na saldırıya tepki yağıyor | Son dakika

Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya gelen tepkilerden bazıları şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Şehit kanı üzerinden siyaset yapanlara lanet olsun!

Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu mutlu mu acaba! Halkı kin ve nefrete sürükleyen, söylemlerin genel başkan düzeyinde gelmesi ne kadar acıdır. Bu organize saldırının sorumlusu kim? Bunu herkesin kendi vicdanına sorması gerekiyor. Saldırı bir şehit cenazesinde gerçekleşti. Öncelikle bu şehide saygısızlıktır. Şehitlerin kanı üzerinden siyaset yapanlara lanet olsun, lanet olsun.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan: Bu planlı bir saldırıdır

Türkiye seçim sürecinde o kadar kutuplaştırıldı ki, insanların içine (oy vermeyeceği kişiler için) düşmanlık tohumları serpiştirildi. Bu iklim Türkiye için iyi değil. Sayın Kılıçdaroğlu’na saldırı da öyle vatandaşın insiyaki tepkisiyle gerçekleşmiş bir saldırı değil, planlı bir saldırı. Bu saldırganlara güvence verenler ortaya çıkarılmadıkça, bu ülkede kimse güvende olmaz. İster 5 bin korumayla, ister korumasız gezin. Bu ülkede saldırı aydınlatılmadıkça kimse güvende olmaz. Saldırıyı kınamıyorum, lanetliyorum.

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BİR TEPKİ DE İYİ PARTİLİ ÖZDAĞ’DAN

Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya bir tepki de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özdağ, “Şehit cenazelerinin siyasallaştırılmasının ne kadar tehlikeli olduğunu bu menfur saldırıda bir kez daha gördük. Bu milletin arasına nefret tohumları ekenler de artık bunun farkına varmalıdır. Sayın @kilicdarogluk’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.