Kılıçdaroğlu’ndan, Bağış’ın büyükelçi atanmasına çok sert eleştiri

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli “Bay Kemal’e beş koyun teslim edin kaybeder” dediğini belirterek şunları söyledi:

“Bay Kemal olmak kolay değildir! Bay Kemal olmak için mal varlığının hesabını bütün dünyanın önünde vereceksin. Bay Kemal olmak için elin harama uzanmayacak. Bay Kemal olmak için tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyeceksin. Bay Kemal olmak için rüşvet alan adamı büyükelçi ilan etmeyeceksin. Her CHP'li bir Bay Kemal’dir. Her onurlu vatandaş bir Bay Kemal’dir.”

YOLSUZLUK VE RÜŞVET İDDİALARI SONRASI İSTİFA ETTİ

Geçen eylül ayında Prag Büyükelçisi olarak atanan Egemen Bağış’ın adı 2013’te yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karışmıştı. O dönem Avrupa Birliği Bakanı olan Bağış, hem bakanlıktan hem de milletvekilliğinden istifa etmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eylül ayında Egemen Bağış’ın büyükelçi olarak atanmasına tepki gösterip, “Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edemezsin! Senin temsil ettiğin makam Saray’dır” demişti.

Bağış’ın bu sözlere cevabı ise “Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın talimatıyla oraya gidip, görevimi yapacağım” olmuştu.