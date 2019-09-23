Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim açıklaması: Seçime gidecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “erken seçim” tartışmaları konusunda kendilerinin bir seçim istemediklerini, ancak AKP'nin Türkiye'yi yönetemediğinin farkına vardıktan sonra “Biz yönetemiyoruz, seçime gitmek zorundayız” diyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Gazetesi’nden Mahmut Lıcalı’nın haberine göre; İktidarda yaşanan FETÖ borsası tartışmalarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Erdoğan'ın avukatlarının FETÖ bağlantılı kaç dava aldıklarını ve bu davaların sonuçlarının ne olduğunun izlenmesi lazım. Adalet Bakanlığı izlemeli. O zaman görülecek ki FETÖ borsasında hangi avukatlar yargı üzerine siyasal baskı kurdular ortaya çıkacak” dedi. Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı beklenirken “siyasal iktidarın talebi üzerine tekrar tutuklanmasının bir hukuk faciası olduğunu” da söyledi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

“Ben, özellikle yerel seçim döneminden bu yana, bir erken seçimi doğru bulmadığımı, parti olarak bizim de bir erken seçim talebimizin söz konusu olmayacağını sıklıkla vurguladım. Biz hâlâ aynı noktada duruyoruz. Bir erken seçim doğru değil. Ancak, erken seçim kararı alacak olan iktidar bloku açısından durumu değerlendirdiğimizde, bir süre sonra bunlar başta ekonomi olmak üzere pek çok konuda Türkiye'yi yönetemedikleri gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla “Biz yönetemiyoruz, seçime gitmek zorundayız” diyeceklerdir.

FETÖ BORSASI İDDİALARI

“FETÖ borsasının iki ayağı var. Birinci ayağı FETÖ'yle ilişkili pek çok işadamının, sermaye grubunun mallarına el konulmasıyla ilgili. Mallarına el konulanların bir kısmı yurtdışına kaçtı, bir kısmı tutuklandı ve hapise atıldı. Bazı FETÖ'cülere ise dokunulmadı. Bu süreçte el konulan malların bir kısmı da pazarlandı. TMSF aracılığıyla satış yapılırken, mal varlık larının listesini eline alıp iş dünyasını gezen bir sürü aracı insan vardı. “Bana şu kadar para verirseniz, bu malları size şu fiyattan satarım” diyenler vardı. Bunların içinden o mal varlıklarını alanlar da oldu, “Hayır, biz almıyoruz” diyenler de oldu. Çok uygun koşullar olmasına rağmen “İleride başımız belaya girer” deyip almayanlar da oldu. Bu malların, bazı isimler aracılığıyla pazarlanması, pazarlanmasına göz yumulması FETÖ borsasının bir ayağı.

AKP'den destek alanlar vardı: FETÖ borsasının bir diğer ayağı ise AK Parti içinden destek bulanların FETÖ yargılamalarından kurtulması ya da emsallerine göre çok az ceza alması. Onların mal varlıklarına da dokunulmadı. Bu bağlamda öne çıkan en önemli isim Fettah Tamince. Çünkü soruşturma açılırken aranan bazı temel kurallar vardı. Örneğin “17-25 Aralık'tan sonra da FETÖ ile ilişkisi sürüyor olmak, FETÖ liderinin bulunduğu Pensilvanya'ya gitmiş olmak, Bank Asya'ya para yatırmış olmak” gibi… Fettah Tamince'de bu kriterlerin neredeyse tümü vardı. 17-25'ten sonra Pensilvanya'ya gitti. 17-25'ten sonra Zaman gazetesinin hisselerini aldı. Buna dokunulmuyordu. Tam tersine AK Parti'nin protokol listesinde oturuyordu. Ben bunu söyleyip fotoğrafını gösterdiğim zaman önce bir sessizlik oldu.

ERDOĞAN’IN AVUKATLARI BU DAVALARA BAKIYORDU

Ben şöyle biliyorum: Şikâyet edilmesi ve bütün bu gerçekler bilinmesine rağmen savcı dava açmadı. İtiraz üzerine bir başka mahkemeye gitti. O mahkeme de dava açılmamasına karar verdi. Erdoğan'ın avukatları bu davalara bakıyordu. Erdoğan'ın avukatlarının FETÖ bağlantılı kaç dava aldıklarını ve bu davaların sonuçlarının ne olduğunun izlenmesi lazım. Öte yandan Erdoğan'ın avukatlarının hâkim ve savcı atamalarındaki etkilerinin de araştırılması lazım. Kim tarafından? Adalet Bakanı tarafından araştırılması lazım… Çünkü Adalet Bakanı aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) da başkanı. O zaman görülecek ki FETÖ borsasında hangi avukatlar yargı üzerine siyasal baskı kurdular. Hangi siyasiler yargı üzerinde baskı kurarak aslında mahkûm olması gerekenleri kurtardılar, bunların tümü ortaya çıkacaktır. Bugün olmasa bile mutlaka bir gün ortaya çıkacak. Mahkûm olması gereken kişiler hakkında nasıl hiç dava açılmadı ya da nasıl beraat ettiler? İki dürüst, namuslu Adalet Bakanlığı müfettişi görevlendirlirse bütün bu ayrıntıları ortaya çıkarmak mümkün.

Ben şunu da gayet iyi biliyorum: Erdoğan'ın avukatlığını yapıp savcıya, “Kül tablasını verir misin, sigaramın külünü dökeceğim” diyen avukat ve Erdoğan'ın avukatının önüne kül tablasını getiren savcı var. Ben bunu da dillendirdim. Hiç ses çıkmadı. Herhangi bir şey söylenmedi. Şimdi Tamince'yle ilgili bir durum var. Dava açılması suretiyle gerçeklerin ortaya çıkmasını zorunlu kılan bir durum. Ama sorun sadece Fettah Tamince olayı değil. FETÖ borsası dolayısıyla İzmir'de öldürülen bir kişi var. Normalde Adalet Bakanlığı'nın o süreçten itibaren harekete geçmesi gerekiyordu. AK Parti içinde düzgün, adaletli davranılmasını isteyen bir grup da FETÖ borsasından söz etti. FETÖ borsası ne demektir? Para verince kurtuluyorsun, paran yoksa içeridesin. Dolayısıyla dava açılmama kararını bozan karar tek başına yeterli değil. Adalet Bakanlığı onun perde arkasına da girmeli. Adaletteki çürümeyle yani bir grup avukatla, bir grup yargıç ve savcının nasıl yan yana gelip insanları kurtardığını ve bunun hangi çıkarlar karşılığında yapıldığının ortaya konması lazım… Bu benim talebim olmanın ötesinde, bu ülkede vicdanıyla adalet dağıtan tüm yargıçların görevi ve beklentisidir. Adaletin bu kirlilikten arınmaya ihtiyacı var.

DEMİRTAŞ’IN TUTUKLANMASI

Demirtaş'ın tekrar tutuklanması hukuk faciası: (Yargı paketindeki af düzenlemesi tartışmaları üzerine) Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı bir metin önümüzdeki süreçte parlamentoya gelir. Gelince ancak o zaman düşüncelerimizi söyleyebiliriz. Haksız yere içeride olan çok kişi var. Eren Erdem'den tutun Osman Kavala'ya kadar… Sivil toplum örgütlerinden, askeri öğrencilere ve yazar, çizerlere kadar gereksiz yere yatan birçok insan var. Bunlar haksız yere yatıyorlar. Dünyanın gözü de bu çerçevede Türkiye'ye dönmüş durumda. Adaletin olmadığı bir ülke olarak tanımlanıyor Türkiye. Bir dikta yönetimi var. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı belki dışarıdan gelen eleştirileri biraz yumuşatmak için bu çalışmayı yapıyor olabilir… Çünkü Türkiye'de adaletin olmadığını, siyasal baskıların yargıçlar üzerinde de sürdürüldüğünü herkes biliyor. Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerekirken siyasal iktidarın talebi üzerine tekrar tutuklanması aslında bir hukuk faciasıdır.