Kılıçdaroğlu’nu değil Kaftancıoğlu’nu protesto etmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün öğle saatlerinde Şişli Belediyesi “Komşu Masa” açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen tören öncesi sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi.

Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.

Nazife O. isimli kadının pankartı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu bir arkadaşına iş sözü verdiği ve sözünü tutmadığı için protesto etmek amacıyla açmak istediğini söylediği öğrenildi. (DHA)