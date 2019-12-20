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Kılıçdaroğlu’nu değil Kaftancıoğlu’nu protesto etmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün katıldığı açılış öncesi elindeki pankart ile sahneye fırlayan kadının, Kılıçdaroğlu'nu değil CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek istediği öğrenildi.

12:40 -
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Kılıçdaroğlu’nu değil Kaftancıoğlu’nu protesto etmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün öğle saatlerinde Şişli Belediyesi “Komşu Masa” açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen tören öncesi sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi.

Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik  görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.

Nazife O.’nun açtığı pankartta ‘arkadaşıma verdiğiniz sözü tutun’ yazdığı öğrenildi.

Nazife O. isimli kadının pankartı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu bir arkadaşına iş sözü verdiği ve sözünü tutmadığı için protesto etmek amacıyla açmak istediğini söylediği öğrenildi. (DHA)

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