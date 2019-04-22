Son dakika! Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davası: Gözaltına alınan 9 kişiden 8’i serbest

Alınan son dakika haberine göre; Ankara’nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün (60) Çubuk Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu sürüyor. Osman Sarıgün’ün, jandarmadaki ilk ifadesinde, kalabalık arasında galeyana gelerek, Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk attığını söylediği belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI TESPİT EDİLEMEDİ

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüphelilerin herhangi bir terör örgütü ile irtibatının tespit edilemediği; ancak soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi. Jandarma ekiplerinin olay anında çekilen görüntü kayıtlarını incelediği ve soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği de belirtildi.

Öte yandan, olayın yaşandığı Akkuzuluk Mahallesi’nde, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, mülkiye müfettişi ve jandarmadan bir yetkili incelemelerde bulundu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri devam etmektedir. Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır” denildi.

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8 KİŞİ SERBEST

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, akşam saatlerinde jandarmadaki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesi’ne getirildi. 4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 4 kişiyi, karakola imza atma adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Sabah saatlerinde adliyeye getirilen 5 şüpheliden 3’ü savcılık tarafından, 1’i de nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmıştı. 4 kişinin de serbest bırakılmasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8’i serbest kalmış oldu.

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SALDIRGANIN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Kılıçdaroğlu’na yumruk attığı sırada kameralara yansıyan Osman Sarıgün’ün gözaltı süresi ise savcılık sorgusu ardından uzatıldı.

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