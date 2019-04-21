Son dakika: Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evin sahibi konuştu

Cenaze namazı sonrası evine doğru gittiğini söyleyen Doruk, bu sırada kalabalık bir grubun evine doğru geldiğini söyledi. Birilerinin CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun evine girmek istediğini söylediğini belirten Doruk, “Bu esnada itişme yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun orada olduğunu görmedim. Bu esnada ben kapının önüne kadar geldim. Eşim korkudan kapıyı kilitlemiş, eşime kapıyı açması için yalvardım. Arkadan yüklenen bir grup vardı ve ben eziliyordum. Ben hala Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmemiştim. Daha sonra kapı açıldı, içeri girdik” dedi.

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‘EŞİMDEN BİR BARDAK SU İSTEDİ’

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘misafir olmak zorunda kaldık, kusura bakma’ dediğini aktaran Doruk, şöyle konuştu:

“Benim evime sığınacağını rüyamda görsem inanmazdım. Kendi kendime düşünüyordum, ‘Kemal Bey evimde, dışarıdaki insanlar onu linç etmek istiyor, bana ve evime zarar verir mi?’ diye. Kemal Bey daha sonra eşimden bir bardak su istedi, eşim de su verdi. Yaklaşık 2 saat içeride oturduk. Daha sonra komutanlarımız geldi. Onlardan sonra Emniyet Müdür geldi. Kemal Bey onları gördükten sonra rahatladı. Kemal Bey’de herhangi bir darp izi görmedim, yüzünde yumruk izi yoktu. Ben de bu olaydan çok etkilendim. Daha sonra bakanlarımız geldi. Onlar da Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu’nu eşi de aradı. O sırada Kemal Beyi içeriden çıkarmak istediler. Kemal Beyi çıkartıp bir araca bindirdiler. Ben o esnada dışarı çıkamadım. Hiç bir suçum olmamasına rağmen vatandaşın tepkisini alıyorum. Türk İslam âdetinde misafiri kapıdan kovmak, evine geleni kovmak bizim fıtratımıza yakışmaz. Biz doğru olanı yaptık. İnsanlar bilmese de rabbim biliyor. Şehit bizim şehidimiz. Biraz daha sakinlik, anlayış, hoşgörü rica ediyorum.”

DHA

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