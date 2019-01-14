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Kilis’te 6 aylık iş için uzun kuyruklar oluştu

Kilis’te 6 aylık geçici iş için işsizler geceden sıraya giderek, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

android-time 11:09
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Kilis’te 6 aylık geçici iş için işsizler geceden sıraya giderek, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kilis'te kurumlarda 6 ay çalışacak bin 500 işçi alınacağının açıklanması üzerine geceden sıraya giren vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. İŞKUR İl Müdürlüğü önünde işsizler uzun kuyruklar oluşturdu. Çevik Kuvvet polisinin daha önce yaşanan izdiham nedeniyle müdürlük önüne bariyerler konduğu görüldü. Polis, İŞKUR önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Kayıtların 14-18 Ocak tarihine kadar devam edeceği öğrenilirken, noter gözetiminde kura çekimi yapılacak. Geçici iş için başvuruda bulunacakların sayısının 8 bine ulaşması bekleniyor.

İHA

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Son güncelleme: android-time 11:5914.01.2019
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