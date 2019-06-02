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Kilyos’ta kanalizasyon denize akıyor

Sarıyer Kilyos sahilinde kanalizasyondan taşan atık su denizde kirlilik yarattı. Sahilden denize doğru taşan kanalizasyon, Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul’da denize girmek isteyenler için büyük risk yaratıyor.

Sözcü İstanbul
10:18 -
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CHP'li İBB Meclis Üyesi Orhan Çakır vatandaşların şikayeti üzerine gittiği Sarıyer Kilyos sahilinde korkunç bir manzara ile karşılaştı.

Kanalizasyonun halk plajında taşarak denize doğru aktığını görüntüleyen Çakır “2-3 gün sonra bayramda İstanbullular buraya akın edecek. Fakat burada atık su patlamış durumda. Yerleşim yerlerinden toplanan atık su yani kanalizasyon denize akıyor. İnsanlar 2-3 gün sonra burada yüzecek. Sahilde güneşlenecek piknik yapacak. Yetkilileri uyarıyorum çok acil önlem alıp mikrobik durumu ortadan kaldırmamız lazım” dedi. Çakır, kirliliğin halk sağlığını tehdit edecek noktaya geldiğine dikkat çekerek “Burada kanalizasyon atık su arıtma sistemi olmadığı için olduğu gibi denize akıyor. Hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu görüntü İstanbul'a yakışmıyor” diye konuştu.

Son güncelleme: android-time 10:30 02.06.2019
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