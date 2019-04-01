Kim kazandı fotoğrafı

Fotoğraflardan birini Reuters muhabirleri çekti ve dünyaya servis etti. Bu karede; Türkiye’de seçim sonuçlarını resmi olarak tek yayınlayan kurum olan Anadolu Ajansı’nın verilerine göre İstanbul’un ‘KAYBEDENİ’ CHP adayı Ekrem İmamoğlu var. Kürsüde açıklama yaparken adeta gözlerinin içi gülüyor.

Diğer fotoğrafı ise Türkiye’nin seçim sonuçlarını tek başına duyuran Anadolu Ajansı’nın muhabirleri çekip servis etti. Bu karede, ‘resmi’ verilere göre İstanbul’un ‘KAZANANI’ AKP adayı Binali Yıldırım var. Kalabalığın arasında ve yüzünde hiç de alışık olmadığımız bir sıkıntı, gülümsemeye çalışması onun samimiyetine uymayan zorlamayı yansıtıyor.Bazen uzun uzun yazılar anlatamaz meramı. Onun yerine bir fotoğraf karesi sayfalar dolusu kelama bedeldir, şak diye dile getirir durumu.

Fotoğraflardan birini Reuters muhabirleri çekti ve dünyaya servis etti. Bu karede; Türkiye’de seçim sonuçlarını resmi olarak tek yayınlayan kurum olan Anadolu Ajansı’nın verilerine göre İstanbul’un ‘KAYBEDENİ’ CHP adayı Ekrem İmamoğlu var. Kürsüde açıklama yaparken adeta gözlerinin içi gülüyor.

Diğer fotoğrafı ise Türkiye’nin seçim sonuçlarını tek başına duyuran Anadolu Ajansı’nın muhabirleri çekip servis etti. Bu karede, ‘resmi’ verilere göre İstanbul’un ‘KAZANANI’ AKP adayı Binali Yıldırım var. Kalabalığın arasında ve yüzünde hiç de alışık olmadığımız bir sıkıntı, gülümsemeye çalışması onun samimiyetine uymayan zorlamayı yansıtıyor.