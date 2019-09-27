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Kimliği belirsiz işadamının yaptıkları büyük alkış aldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde isminin açıklanmasını istenmeyen bir hayırsever sanayici iş adamı, her hafta Perşembe pazarında 50 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunuyor. Gizemli hayırseverin, bazı mahalle bakkallarındaki yoksul ailelerin borçlarını da ödediği öğrenildi.

17:23 -
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Kimliği belirsiz işadamının yaptıkları büyük alkış aldı

İhtiyaç sahibi aileler mahalle muhtarlarıyla irtibata geçilerek tespit edilirken, her hafta bir mahallenin ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor.

Muhtarın tespit ettiği ihtiyaç sahipleri muhtarın imzalı, kaşeli fişi ile Perşembe pazarına gidip, pazarcı Adil Erdönmez'in tezgahından gıda paketlerini alıyor.

BAKKAL BORÇLARINI DA ÖDEMİŞ

Hayırsever iş adamının yaptığı bu güzel hizmetin Ramazan ayına kadar yapılması planlanıyor. Yine bu hayırsever iş adamı tarafından geçtiğimiz aylarda bazı mahalle bakkallarındaki yoksul ailelerin veresiye defterindeki borçları ödeyerek sildirdiği belirtildi. İHA

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Son güncelleme: 17:37 27.09.2019
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