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Kimliğini göstermek istemediği gerekçesiyle gözaltına alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 20 yaşındaki O.G., kimliğini göstermek istemediği gerekçesiyle üç bekçi tarafından gözaltına alındı.

15:04 -
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Orada bulunan bir kişinin, “Polis çağıralım mı?” demesi üzerine, bekçilerden birinin sert bir şekilde “Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır, neden arıyorsun polisi” dediği anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Karakola götürülen ve suç kaydı bulunmayan O.G., daha sonra serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka sahilinde yaşandı. Bölgede devriye görevi yapan bekçiler, O.G.’den kimliğini göstermesini istedi. İddiaya göre, O.G. kimliğini göstermek istemedi. Bunun üzerine O.G., üç bekçi tarafından gözaltına alınıp, karakola götürüldü. Bu anlara tanıklık eden çevredeki bir kişinin “Polis çağıralım mı” demesi üzerine, bir bekçi, sert bir ses tonuyla, “Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır, neden arıyorsun polisi” dedi. O anlar, cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Kimi sosyal medya kullanıcıları, bekçilere tepki gösterdi. Karakola götürülen O.G., suç kaydının olmaması nedeniyle, herhangi bir işlem uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

Son güncelleme: android-time 15:27 14.07.2019
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