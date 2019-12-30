Kimlik ne zamana kadar yenilenmeli? Yeni kimlik kartı ücreti ne kadar?

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Henüz kimlik yenileme işlemini gerçekleştirmeyen milyonlarca kişi, yeni yıla kısa bir süre araştırmalarına hız verdi. Peki, eski nüfus cüzdanları ne zamana kadar geçerli? Nüfus cüzdanı yenilemek için son tarih ne zaman? Merak ettiğiniz soruların cevapları haberimizde…

NÜFUS CÜZDANLARI YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre; Ülkemizde nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.”

Yapılan bu açıklamaya göre, eski nüfus cüzdanlarının kullanımının 2023 yılına kadar devam edeceği anlaşılmaktadır.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

Kimlik yenileme: 22.50 TL

Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 22.50 TL

Eskiyen kimliği değiştirme: 22.50 TL

Yeni doğan bebek için kimlik çıkarmak ücretsiz. Doğumdan itibaren 1 ay içinde bebeğin kaydı yapılmamışsa: 22.50 TL

Kimlik kaybedilmişse: 45 TL