Kimlik yenilemede son gün ne zaman? Eski kimliğin son geçerlilik tarihi ne zaman?

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Henüz kimlik yenileme işlemini gerçekleştirmeyen milyonlarca kişi, yeni yıla kısa bir süre araştırmalarına hız verdi. Peki, eski nüfus cüzdanları ne zamana kadar geçerli? Nüfus cüzdanı yenilemek için son tarih ne zaman? Merak ettiğiniz soruların cevapları haberimizde…

NÜFUS CÜZDANLARI YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre; Ülkemizde nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.”

Yapılan bu açıklamaya göre, eski nüfus cüzdanlarının kullanımının 2023 yılına kadar devam edeceği anlaşılmaktadır.