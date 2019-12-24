Kimse teklif vermeyince fiyatı yüzde 50 düştü!

Ticaret Bakanlığı, Van'da yasadışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 80 kilogramlık trüf mantarını ihaleye çıkardı. Piyasada kilogram fiyatı 2 bin euro olan trüf mantarının ihalesi açık artırma usülü yapılacak. Açık artırma 504 bin liradan (6 bin 300 TL/kilogram) başladı.

Van Tasfiye İşletme Müdürü Hülya Garip, 80 kilo trüf mantarının birinci satışta teklif almadığından yüzde 50 fiyat düşürülerek www.eihale.gov.tr adresi üzerinden satışa çıkarılacağını söyledi.

Garip, “Trüf mantarı için yapılacak ihale 25 Aralık Çarşamba günü saat 10.05’te başlayıp 26 Aralık Perşembe günü saat 10.05’te sona erecektir” diye konuştu. (DHA)