Kimsenin başına gelmeyen onun başına geldi… Dava açacak!

Eskişehir’de bilardo salonu işleten Ömer Erden, 6’lı paketlerden çıkardığı soda şişelerini dolaba dizdi. İki soda şişesinin birbirine yapışık olduğunu gören Erden, açmaya çalıştığı sırada şişelerin elinde patlaması sonucu yaralandı.

AMELİYAT 3.5 SÜRDÜ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ömer Erden’in sağ elinin iki parmağındaki kopan sinirler ve tendonlar 3.5 saat süren ameliyatla dikildi.

FİRMAYA ARADIM AMA UMURSAMADILAR

Parmaklarında kalıcı hasar olup olmadığının fizik tedavinin ardından anlaşılacağını belirten Ömer Erden şunları söyledi: Soda şişesinin patlaması sonucu yaralanacağım hiç aklıma gelmezdi. Firmaya ulaşmaya çalıştım ama umursayan olmadı. Avukatım aracılığıyla mahkemeye başvurdum. (DHA)