Kimya profesörünün ölümünde intihar şüphesi

Olay sabah saatlerinden Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. İşe gitmek üzere apartmandan çıkan M.O.A., düşme sesi duyması üzerine apartmanın bahçesine yöneldi.
Dördüncü katta oturan komşusu Emine Coşkun’un yerde hareketsiz yattığını gören M.O.A., polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde görevli Prof. Emine Coşkun’un hayatını kaybettiği öğrenildi.
Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen, intihar notu bıraktığı öne sürülen kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)