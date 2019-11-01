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Kimyasal madde dolu dorseler, alev alev yandı

Hatay’da, bir firmaya ait kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı. 4 itfaiye aracı, bir iş makinası ve çok sayıda itfaiye erinin müdahalede bulunduğu yangın 3 saatin sonunda güçlükle söndürüldü.

18:33 -
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Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait kimyasal madde dolu dorseler henüz bilinmeyen nedenle alev alev yandı.

İhbar üzerine yangın noktasına gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. 4 itfaiye aracı, bir iş makinası ve çok sayıda itfaiye erinin müdahalede bulunduğu yangın 3 saatin sonunda güçlükle söndürüldü.

Dorselerin ve içerisinde kimyasal maddelerin kül olduğu yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. İHA

Hatay yangın
Son güncelleme: 18:38 01.11.2019
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