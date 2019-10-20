Kimyasal silah iftirası

Bölücü terör örgütü PKK/YPG, sosyal medyadaki sahte hesaplardan Barış Pınarı Harekatı'nda ‘'Kimyasal silah ve fosfor bombası kullanıldığı” yalanını ortaya attı. Suriye'nin Mart 2018'de Doğu Guta'ya düzenlediği hava saldırısının görüntüleri ve Ocak 2008'de İsrail'in Gazze'de kullandığı fosfor bombası fotoğrafları ile Türkiye suçlanmaya çalışıldı. Merkezi Hollanda Lahey'de bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ise, “Bu konuda bir soruşturma başlatılmadığını ve iddiaların güvenilir olmadığını” açıkladı. Türkiye 1969'da kimyasal silahların önlenmesi anlaşmasına imza atmış, 1997'de de TBMM'de “Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi, Depolanması ve İmhası” anlaşmasını onaylamıştı.

AMAÇ ALGI OLUŞTURMAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) atmak için algı oluşturmak istediğini belirtirken, Bakanlık açıklamasında da “TSK tarafından yasal silah kullanıldığına yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde yoktur” denildi. Bir askeri yetkili de SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Türkiye'nin nükleer silah programı yoktur. 1969 ve 1997'de iki ayrı anlaşmaya imza attık. Ülkemiz topraklarında bu anlaşmalara aykırılık bulunmuyor. NATO'daki yükümlülüklerimiz de, bu silahların kontrolü alanındaki uluslararası taahhütlerimiz ile tenakuz içinde değil” dedi.