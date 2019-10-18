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Kına gecesi yolu faciaya döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adana’nın Karaisalı ilçesinde kamyonet ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Kazada ölen 2 kişinin yeğenlerinin kına gecesine gittiği öğrenildi.

23:52 -
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Kına gecesi yolu faciaya döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, Karaisalı ilçesi Eğlence Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Erol ve Selda Erol çiftinin Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bir düğün salonundaki kına gecesine gitmek için damadın halası ve yakınları Karaisalı ilçesinde otomobilleriyle yola çıktı. Seyir halinde olan otomobil 01 ACF 777 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

ADANA’NIN KARAİSALI İLÇESİNDE KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 5 KİŞİ YARALANDI. KAZADA ÖLEN 2 KİŞİNİN YEĞENLERİNİN KINA GECESİNE GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ. FOTO:İHA

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri araçta sıkışan kişileri çıkartarak ambulanslara bindirdi. Kazada yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken 2 kişi de hayatını kaybetti. Kazada ölenlerden birinin damadın halası olduğu öğrenildi.

FOTO:İHA

Öte yandan acı haber alan Ahmet Erol ve Selda Erol çifti ise kına gecelerini sonlandırdı. İHA

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