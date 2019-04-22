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Kiraladıkları evde Eratna Devleti sultanlarının mezarlarını aradılar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin 2 aylık takibi sonucu baskın yaptığı müstakil evde define aramak için kuyu kazdıkları belirlenen 2 kişi ifadelerinde Eratna Devleti sultanlarına ait mezarların ortaya çıkarılması için kazı yaptıklarını ifade ettiler.

23:04 -
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Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri saat 18.00 sularında Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Ak Sokak’ta 2 aydır takip ettikleri müstakil bir eve baskın düzenledi. Döşeme imalathanesi görüntüsü verilen eve yapılan baskında yatak odasında 2 metre genişliğinde ve 15 metre derinliğinde kuyu açan defineciler polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

KAYSERİ’DE ANADOLU’NUN İLK KADIN VALİSİ ADINA 1339 YILINDA YAPILAN YAPILMIŞ KÖŞK MEDRESE’DE DEFİNE ARAMAK İÇİN YAKININDAKİ EVİ KİRALAYAN VE 2 YILDIR YAPTIKLARI KAZI İLE YERİN 12 METRE ALTINA İNEN 2 KİŞİ MEDRESEYE ULAŞAMADAN POLİS EKİPLERİNCE SUÇÜSTÜ YAKALANDI. FOTO:İHA

Gözaltına alınan definecilerden T.A (35) ile E.Y. (39), ilk ifadelerinde, müstakil evin yanında bulunan Eratna Devleti kurucusu Alaaddin Eretna tarafından 1339 yılında yaptırılan ve içinde Eratna sultanları Mehmet, Alaaddin Ali ve Alaaddin Eratna’nın eşi Doğa Hatun’un mezarlarının bulunduğu Köşk Medresesi altına ulaşarak içinde bulunan mezarları açmaya çalışacaklarını ve burada define arayacaklarını söyledikleri öğrenildi. Define avcılarının 2 yıl önce müstakil evi kiraladıkları ve çevrede dikkat çekmemek için evi döşeme imalathanesi görüntüsü verdiklerini belirttiler.

FOTO:İHA

Definecilerin kazdıkları bölgede yarın Müzeler Müdürlüğü´nden yetkililerin gelerek, ev ve medrese içinde inceleme yapacakları öğrenildi. Geçen yıl 10 Mart’ta da 3 defineci olayın yaşandığı eve yakın bir müstakil evde define aramış ve lahit mezar bulmuştu. Mezar içerisinden ise gözyaşı şişesi ve bilezik çıkmıştı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Son güncelleme: android-time 23:05 22.04.2019
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