Kiralık araç ihalesinde dikkat çeken madde

Buna göre; Belediye'nin yaptığı icraatlara karşı çıkan ya da bir başka nedenlerden kaynaklanan halk hareketlerinde zarar gören araçlar için, şoförlere ve Belediye'ye rücu davası açılamayacak, zararları firma karşılayacak. İşte, o ilginç şart: “Belediyemizce yapılacak olan çalışmalarda (örneğin yıkım, yol açma, terör, sel, doğal afetler gibi) işler ile halk tarafından gösterilecek tepki sonucu oluşacak hasarları kapsayacak şekilde kasko yaptırılacaktır. Bir şekilde belediye ve kullanıcısına rücu davası ne yüklenici ne de kasko şirketince dava açılmayacaktır.”