Kirazı dünyaya en çok hangi ülkeler satıyor? Oyna Kazan ipucu

Kirazı dünyada çok hangi ülkeler satıyor? Her gün yarışmaya katılanlara ödül kazanma şansını sunan Oyna Kazan 9 Mart günü yayınlanacak. Kiraz tüm Türkiye genelinde yetiştirilmekte; kirazcılık özellikle son yıllarda Isparta, Afyon, Manisa, Bursa ve İzmir illeri ve ilçelerinde temel bir geçim kaynağı olarak hızla gelişen bir zirai faaliyettir. Peki, Kirazı dünyaya en çok hangi ülkeler satıyor?
OYNA KAZAN İPUCU
Dünyada en çok kiraz üreten ülkelerin sıralaması şöyledir:
Turkiye 494,325 ton
ABD 301,205 ton
İran 200,000 ton
Italya 131,175 ton
Özbekistan 100,000 ton
İspanya 97,200 ton
Şili 90,703 ton
Ukrayna 81,200 ton
Romanya 80,477 ton
Rusya 78,000 ton
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