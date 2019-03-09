Kirazı dünyaya en çok hangi ülkeler satıyor? Oyna Kazan ipucu

Kirazı dünyada çok hangi ülkeler satıyor? Her gün yarışmaya katılanlara ödül kazanma şansını sunan Oyna Kazan 9 Mart günü yayınlanacak. Kiraz tüm Türkiye genelinde yetiştirilmekte; kirazcılık özellikle son yıllarda Isparta, Afyon, Manisa, Bursa ve İzmir illeri ve ilçelerinde temel bir geçim kaynağı olarak hızla gelişen bir zirai faaliyettir. Peki, Kirazı dünyaya en çok hangi ülkeler satıyor?

OYNA KAZAN İPUCU

Dünyada en çok kiraz üreten ülkelerin sıralaması şöyledir:

Turkiye 494,325 ton

ABD 301,205 ton

İran 200,000 ton

Italya 131,175 ton

Özbekistan 100,000 ton

İspanya 97,200 ton

Şili 90,703 ton

Ukrayna 81,200 ton

Romanya 80,477 ton

Rusya 78,000 ton