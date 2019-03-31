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Kırıkkale seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

31 Mart 2019 yerel seçim sonucu Kırıkkaleliler tarafından merak ediliyor. Resmi olmayan sonuçlara göre oy oranları şekilleniyor. Peki Kırıkkale'de kim önde, kim kazandı? İşte seçim sonuçları...

20:44 -
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Kırıkkale seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

Türkiye yerel seçim sonuçları heyecanını yaşıyor ve sandıklar açıldıkça yerel seçim sonuçları adım adım ortaya çıkıyor. Kırıkkale yerel seçim sonuçlarında açıklanan resmi olmayan verilere göre önde götüren parti ve adayı aşağıdaki verilerden görebilirsiniz. İşte yerel seçim sonuçlarında resmi olmayan veriler…

Kırıkkale İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Mehmet Saygılı AK Parti AK Parti 38.199 % 41,92
Mahir Yılmaz İyi Parti İyi Parti 29.367 % 32,23
Serdar Yarar MHP MHP 21.130 % 23,19
Mustafa Babacan BBP BBP 873 % 0,96
Faruk Vurgun Saadet Partisi Saadet Partisi 730 % 0,80
Diğer Diğer 462 % 0,51
DSP DSP 182 % 0,20
Vatan Partisi Vatan Partisi 76 % 0,08
TKP TKP 71 % 0,08
BTP BTP 37 % 0,04
Kırıkkale İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 44.577%40,46
MHP MHP 30.066%27,29
İyi Parti İyi Parti 18.983%17,23
CHP CHP 13.184%11,97
Saadet Partisi Saadet Partisi 1.468%1,33
BBP BBP 1.233%1,12
Diğer Diğer 301%0,27
ALİ İHSAN AKKAYA ALİ İHSAN AKKAYA 130%0,12
DP DP 122%0,11
Vatan Partisi Vatan Partisi 111%0,10
TKP TKP 1%0,00

Kırıkkale'de 2014 Yerel Seçimlerini yüze 43.57 ile AKP adayı Mehmet Saygılı kazanmıştı. Saygılı'yı yüzde 28.48'lik oy oranı ile MHP'li Mustafa Pekdoğan izlemişti. Kırıkkale'de 2014 belediye başkanlığı yarışında üçüncü sırada Saadet Partili Mahir Yılmaz yer almıştı. Yılmaz yüzde 20.34'lük oy oranına sahip. Belediye Başkanlığı seçimlerinin yakın  tarihine bakıldığında AKP Kırıkkale'de 2009 yılında yüzde 32.88, 2014 yerel seçimlerinde yüzde 44,29 oy almıştı. MHP 2009 seçimlerinde yüzde 23.792014 yerel seçimlerinde ise yüzde 29,96 oy almıştı. CHP ise Kırıkkale'de Belediye Başkanlığı seçiminde 2009 yılında yüzde 7.53, 2014 yerel seçimlerinde yüzde 2.7 oy almıştı.

 

 

 

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