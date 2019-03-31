Kırıkkale seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

Türkiye yerel seçim sonuçları heyecanını yaşıyor ve sandıklar açıldıkça yerel seçim sonuçları adım adım ortaya çıkıyor. Kırıkkale yerel seçim sonuçlarında açıklanan resmi olmayan verilere göre önde götüren parti ve adayı aşağıdaki verilerden görebilirsiniz. İşte yerel seçim sonuçlarında resmi olmayan veriler…

Kırıkkale İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 44.577 %40,46 30.066 %27,29 18.983 %17,23 13.184 %11,97 1.468 %1,33 1.233 %1,12 301 %0,27 130 %0,12 122 %0,11 111 %0,10 1 %0,00

Kırıkkale'de 2014 Yerel Seçimlerini yüze 43.57 ile AKP adayı Mehmet Saygılı kazanmıştı. Saygılı'yı yüzde 28.48'lik oy oranı ile MHP'li Mustafa Pekdoğan izlemişti. Kırıkkale'de 2014 belediye başkanlığı yarışında üçüncü sırada Saadet Partili Mahir Yılmaz yer almıştı. Yılmaz yüzde 20.34'lük oy oranına sahip. Belediye Başkanlığı seçimlerinin yakın tarihine bakıldığında AKP Kırıkkale'de 2009 yılında yüzde 32.88, 2014 yerel seçimlerinde yüzde 44,29 oy almıştı. MHP 2009 seçimlerinde yüzde 23.792014 yerel seçimlerinde ise yüzde 29,96 oy almıştı. CHP ise Kırıkkale'de Belediye Başkanlığı seçiminde 2009 yılında yüzde 7.53, 2014 yerel seçimlerinde yüzde 2.7 oy almıştı.