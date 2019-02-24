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Kırıkkale’de av tüfeğiyle oynayan çocuk kuzenini vurdu!

Kırıkkale'de ailesi ile akraba ziyaretine giden 14 yaşındaki H.Ö. evde bulunan av tüfeğiyle kuzeni 11 yaşındaki B.Ö'yü vurdu. İddiaya göre olay tüfekle şakalaşırken gerçekleşti.

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Kırıkkale’de av tüfeğiyle oynayan çocuk kuzenini vurdu!

Olay, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi 1371. Sokak’ta bulunan evde meydana geldi. H.Ö., ailesiyle gittiği akraba ziyaretinde kuzeni B.Ö. ile evde bulunan av tüfeği ile oynamaya başladı.

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ŞAKALAŞIRKEN TÜFEK ATEŞ ALDI

İddiaya göre B.Ö. ve H.Ö. şakalaşırken tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların eline ve yüzüne isabet ettiği B.Ö. yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.Ö., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

B.Ö. daha sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. H.Ö. ile aynı evde bulunan diğer kuzeni D.Ö. ise ifadeleri alınmak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.  DHA

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