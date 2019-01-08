Kırıkkale’de okullar tatil mi? 8 Ocak kar tatili için Kırıkkale Valiliği açıklaması…

Kırıkkale Valiliği kar tatili için açıklama yaptı ve okullar tatil mi sorusunun cevabı belli oldu. Kırıkkale'de dün de etkili olan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü ve kar tatili ilan edildi. İşte Kırıkkkale 8 Ocak kar tatili açıklaması...

Kırıkkale’de okullar tatil mi? Kırıkkale’de kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği açıklandı. Kırkkale’de kar yağışı ne zamana kadar etkisini sürdüren vatandaşlar kar tatiline dair detayları araştırıyor. KIRIKKALE VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI! Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde bugün eğitime ara verileceği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. KIRIKKALE’DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Kırıkkale’de kar yağışının bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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