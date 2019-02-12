Son dakika… CHP’den Kocadon ve Kesimoğlu istifa etti!

CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın partisinden istifasının ardından şimdide Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un istifa ettiği öğrenildi. CHP'den önce büyükşehir daha sonra Bodrum için aday gösterilemeyen Kocadon'un DP'den büyükşehir belediye başkan adayı olacağı resmi açıklamanın ise 19 Şubat günü yapılacağı ifade edildi.

Belediye Başkanı Kocadon'un Noter aracılığı ile CHP'den istifa ettiği öğrenildi. Katıldığı bir cenaze töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Kocadon şunları söyledi:

“Herkese hayırlı olsun. Daha önümüzdeki günlerde bununla ilgili güzel bir basın açıklaması yapacağım. Sıkıntı yok,, haydi bakalım. Ayın 19'da görüşeceğiz sizinle.”

Kılıçdaroğlu önce Kocadon dedi sonra Saruhan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u Belediye Başkan adayı göstereceği öne sürülmüştü. Seçimlere 52 gün kala CHP genel merkezinden yapılan açıklama ile Mustafa Saruhan Bodrum Belediye Başkan adayı gösterildi.

Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle partisinden istifa ettiğini belirtti.

BASIN TAPLANTISI DÜZENLEDİ

Konuyla ilgili daha sonra basın toplantısı da düzenleyeceğini ifade eden Kesimoğlu, “Son günlerde hem Kırklareli’nde hem de yıllarımı verdiğim partim CHP’de yaşanan, kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle partimden istifa ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kesimoğlu yeniden aday gösterilmemesi üzerine iki hafta önce düzenlediği açık hava toplantısında CHP Genel Merkezi’nin kararını tanımadığını belirterek “kılıç yarası” aldığını belirtmişti.

“Bu şarkı burada bitmez, kenara çekilmeye hiç niyetim yok” diyen Kesimoğlu, seçimlere katılacağı sinyalini vermişti.