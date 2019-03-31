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Kırklareli’de seçim sonuçları: Kırklareli’nde partilerin oy oranları…

Türkiye bugün sandık başına gitti... Seçim sonuçlarının merakla beklenen noktalarından biri de Kırklareli'ydi. 2014 yerel seçimlerinde sandık başına giden Kırklareli'de CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu %38 oy alırken, AKP'nin adayı Selahattin Minsolmaz oyların %34'ünü almıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde Kırklareli'de seçim sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu.

20:20 -
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Kırklareli’de seçim sonuçları: Kırklareli’nde partilerin oy oranları…

Türkiye’de merakla beklenen yerel seçimler bugün gerçekleşti. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandıklara gitti. Kırklareli’de seçim sonuçları belli oluyor…

Kırklareli İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
MEHMET SİYAM KESİMOĞLU MEHMET SİYAM KESİMOĞLU 11.250 % 37,77
Derya Bulut MHP MHP 10.873 % 36,51
Mehmet Tuna Soykan CHP CHP 6.386 % 21,44
Diğer Diğer 554 % 1,86
BTP BTP 375 % 1,26
Saadet Partisi Saadet Partisi 184 % 0,62
DSP DSP 61 % 0,20
Vatan Partisi Vatan Partisi 53 % 0,18
TKP TKP 46 % 0,15
Kırklareli İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
CHP CHP 29.017%50,87
AK Parti AK Parti 12.860%22,55
MHP MHP 6.691%11,73
İyi Parti İyi Parti 5.384%9,44
Diğer Diğer 1.219%2,14
DP DP 892%1,56
HDP HDP 283%0,50
Saadet Partisi Saadet Partisi 240%0,42
BTP BTP 220%0,39
Vatan Partisi Vatan Partisi 98%0,17
DSP DSP 89%0,16
BBP BBP 43%0,08

2014 YEREL SEÇİMLERİ

Seçimlerde Marmara bölgesinin Trakya yakasında bulunan Kırklareli’de adaylar kıyasıya mücadele etti. 2014 yerel seçimlerinde de başa baş bir mücadelenin yaşandığı Kırklareli de CHP’nin belediye başkan adayı Siyam Kesimoğlu %38 oy alırken, AKP’nin adayı Selahattin Minsolmaz oyların %34’ünü almıştı. Çorlu, Edirne ve Tekirdağ’dan sonra en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 2014 yılında yapılan seçimlerde MHP’nin adayı Derya Bulut da oyların %24’ünü almıştı.

2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına aday olan isimler arasında CHP’nin adayı Mehmet Tuna Soykan, MHP’nin adayı Derya Bulut, Saadet Partisi’nin adayı Mithat Özdemir, Vatan Partisi’nden Halil Göçen ve BTP’den Ahmet Can Kayacı yer alıyor.

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