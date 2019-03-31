Kırklareli’de seçim sonuçları: Kırklareli’nde partilerin oy oranları…

Türkiye’de merakla beklenen yerel seçimler bugün gerçekleşti. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandıklara gitti. Kırklareli’de seçim sonuçları belli oluyor…

Kırklareli İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 29.017 %50,87 12.860 %22,55 6.691 %11,73 5.384 %9,44 1.219 %2,14 892 %1,56 283 %0,50 240 %0,42 220 %0,39 98 %0,17 89 %0,16 43 %0,08

2014 YEREL SEÇİMLERİ

Seçimlerde Marmara bölgesinin Trakya yakasında bulunan Kırklareli’de adaylar kıyasıya mücadele etti. 2014 yerel seçimlerinde de başa baş bir mücadelenin yaşandığı Kırklareli de CHP’nin belediye başkan adayı Siyam Kesimoğlu %38 oy alırken, AKP’nin adayı Selahattin Minsolmaz oyların %34’ünü almıştı. Çorlu, Edirne ve Tekirdağ’dan sonra en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 2014 yılında yapılan seçimlerde MHP’nin adayı Derya Bulut da oyların %24’ünü almıştı.

2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına aday olan isimler arasında CHP’nin adayı Mehmet Tuna Soykan, MHP’nin adayı Derya Bulut, Saadet Partisi’nin adayı Mithat Özdemir, Vatan Partisi’nden Halil Göçen ve BTP’den Ahmet Can Kayacı yer alıyor.