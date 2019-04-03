Kırklareli’nde gözler il seçim kurulunda! Dakikalar sonra sonuç belli olacak

CHP tarafından aday gösterilmeyince partisinden istifa eden Mehmet Siyam Kesimoğlu, bağımsız aday olarak girdiği Kırklareli Belediye Başkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Derya Bulut'u geride bırakarak seçimi kazanmıştı. MHP ve AKP'liler oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunmuştu. Kırklareli İl Seçim Kurulu saat 14:30’da MHP ve AKP'nin itirazlarını değerlendirip konuyu karara bağlayacak.

PARTİLİLER ADLİYE ÖNÜNDE

İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Kırklareli Adalet Sarayı önünde toplanan partililer, çıkacak sonucu merakla beklemeye başladı. Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek amacıyla Kırklareli'ne Muharrem İnce ile birlikte Özgür Özel, Sevda Erdan Kılıç gibi CHP’nin önemli isimlerinin gelmesi bekleniyor.