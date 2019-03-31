Kırklareli’nde nefes kesen yarış

Kırklareli’ndeki seçim yarışı bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu ile MHP’li aday Derya Bulut arasında geçiyor. Kırklareli’nde sandıkların yüzde 97,65’i açıldı.

FARK SADECE 34 OY!

Bağımsız aday Kesimoğlu sayılan oyların yüzde 37,21’ine tekabül eden 16 bin 610 oy aldı. MHP adayı Bulut ise sandıktan çıkan oyların yüzde 37,13’üne tekabül eden 16 bin 576 oy aldı. Yani Kırklareli’ndeki yarışta iki aday arasında sadece 34 oy var. Kesin sonuçlar için sandıkların tamamının açıklanması bekleniyor.