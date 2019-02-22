Kırmızı ışıkta bekleyen araca silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde meydana geldi. Aktaş ailesinden 2 kişi, husumetli olduğu Sincar ailesinin fertlerinin hafif ticari araç içinde kırmızı ışıkta beklediğini gördü. 2 kişi, yanlarında bulunan silahla araca ateş açtı. Saldırıda araçta bulunan Ömer Sincar hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Olay yerine yakın olan polis, silah seslerini duyunca bölgeye geldi. Ekipler saldırganların kaçtığını görünce kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında saldırganlardan biri polis tarafından vurularak yaralandı.

İLGİLİ HABER Yolcu dolu minibüste silahlı çatışma

Yakalanan saldırgan ve Sincar ailesindeki 3 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri diğer saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. DHA