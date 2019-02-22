Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kırmızı ışıkta bekleyen araca silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Mardin'de husumetli olduğu ailenin fertleri ile kırmızı ışıkta karşılaşan 2 kişi, yanlarında bulunan silahla araçlarına ateş açtı. Araçtaki Ömer Sincar (35) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaçmaya çalışan saldırganlardan biri, kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş sonucu yaralandı. Şahıs polisler tarafından yakalandı.

17:25 -
Haberler Gündem

Olay, merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde meydana geldi. Aktaş ailesinden 2 kişi, husumetli olduğu Sincar ailesinin fertlerinin hafif ticari araç içinde kırmızı ışıkta beklediğini gördü. 2 kişi, yanlarında bulunan silahla araca ateş açtı. Saldırıda araçta bulunan Ömer Sincar hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Olay yerine yakın olan polis, silah seslerini duyunca bölgeye geldi. Ekipler saldırganların kaçtığını görünce kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında saldırganlardan biri polis tarafından vurularak yaralandı.

İLGİLİ HABERYolcu dolu minibüste silahlı çatışmaYolcu dolu minibüste silahlı çatışma

Yakalanan saldırgan ve Sincar ailesindeki 3 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri diğer saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 20:17 22.02.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more