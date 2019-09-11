Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kırmızı kategoride aranan terörist öldürdü

MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural olduğu belirlendi

11:12 -
Haberler Gündem
Kırmızı kategoride aranan terörist öldürdü
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more