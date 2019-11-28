Kırmızı listedeki teröriste MİT operasyonu

PKK/KCK’nın Sincar’daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 4 milyon lira ödülle aranan 1978 Nusaybin doğumlu Beraat Afşin, kırmızı kategoride yer alıyordu.

ÖRGÜTE 1997 YILINDA KATILDI

Teröristin, PKK’nın kırsal kadrosuna 1997’de katıldığı, 2000’li yıllarda Türkiye içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve birçok çatışmaya katıldığı öğrenildi. 2010’da Kandil’de, 2014’te ise Mahmur Cephe Komutanlığı’nda görevlendirilen teröristin son olarak PKK/KCK’nin sözde Sincar Eyaleti YJA-STAR (PKK’nın Silahlı Kadın Yapılanması) ve YJŞ (PKK’nın Sincar Silahlı Kadın Yapılanması) askeri kanat sorumlusu olarak Sincar’da faaliyet yürüttüğü tespit edildi. (AA-DHA)