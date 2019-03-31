Kırşehir seçim sonuçları! Kırşehir 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

31 Mart Yerel Seçim sonuçları açıklanmaya, illerden sonuçlar gelmeye başladı. İlk gelen sonuçlara göre 2014 yerel seçimlerinde AKP’nin kalelerinden biri olan Kırşehir’de CHP önde..

Saat 19.05 itibariyle sandıkların yüzde 74’i açılmış durumda ve partilerin oy oranları şöyle:

CHP: 38.29

AKP: 33.34

Bağımsız: 15.19

MHP: 12.94

Kırşehir’de 31 Mart yerel seçimleri için CHP ve İYİ Parti, Millet İttifakı altında ortak aday gösterdi. AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ortak aday göstermedi.

Millet İttifakı, ortak aday olarak Selahattin Ekicioğlu’nu gösterirken AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci, MHP Kırşehir Belediye Başkan adayı Onur Köksal, CHP Kırşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Ekicioğlu, SP Kırşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Turan, VP Kırşehir Belediye Başkan adayı İlker Özkamalı oldu.

Son yapılan seçimde oyların 28 bin 954’ünün alarak yüzde 42,2'lik oy oranı ile Kırşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Yaşar Bahçeci, yeniden başkan seçildi.