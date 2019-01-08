Kırşehir’de okullar tatil mi? Kırşehir Valiliği 8 Ocak kar tatili için açıklama yaptı!

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı sebebiyle valilikten beklenen açıklama geldi. Kırşehir'de okullar tatil edildi. İşte Kırşehir'de ilan edilen kar tatili hakkında detaylar ve Kırşehir hava durumu...

Kırşehir’de kar etkisini artırdı ve okullar tatil edildi. Kırşehir’de 8 Ocak okul tatili konusunda Kırşehir Valiliği tarafından açıklama yapıldı. İşte Kırşehir kar tatili konusunda merak edilenler…

KIRŞEHİR VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI!

Kırşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KIRŞEHİR’DE HAVA NASIL OLACAK?

Kırşehir’de kar yağışı bugün de etkisini sürdürecek ve yoğun soğuklar etkili olacak. Kırşehir bugün -11 dereceyi görecek.