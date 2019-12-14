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Kırşehir’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Kırşehir'de, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu Akçakent Belediye Başkanı'nın sekreteri Hacı Salih Çiçek ile 2 çocuğu hayatını kaybetti, bir çocuğu yaralandı.

13:27 -
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Kayseri’den Ankara istikametine giden Mustafa Köseoğlu (39) idaresindeki Kamil Koç firmasına yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında, Hacı Salih Çiçek’in (51) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kırşehir’de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu baba ile 2 çocuğu öldü, 1 çocuk yaralandı. FOTO: AA

Otomobil sürücüsü Çiçek ile oğlu Yasin (20) ve kızı Sedanur (18) Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti.

Çiçek’in yaralanan diğer kızı Merve Nur Çiçek (15) Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

FOTO: AA

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, olay yerine gelerek bilgi aldı.

TAZİYEYE GİRERKEN KAZA YAPTILAR

Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç’ın sekreteri olduğu öğrenilen Hacı Salih Çiçek’in, çocuklarıyla Akçakent ilçesine taziyeye giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.(AA)

Ankara baba Çocuk Emniyet Emniyet Müdürü Kayseri kaza Kırıkkale Kırşehir otomobil
Son güncelleme: 13:47 14.12.2019
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