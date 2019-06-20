Kırşehir’den İstanbul’a İmamoğlu çıkarması

23 Haziran'da tekrarlanacak olan İBB seçimi için adayların kampanyaları hızla devam ediyor. Hemşehri profili üzerinden yapılan çalışmalara Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da katıldı.

Başkan Ekicioğlu yardımcıları Nuri Araz ve Osman Uçar ile Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a geldi.

İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Ayşe Çağlayan, Yaşar Özkan ve CHP'liler tarafından karşılanan Ekicioğlu, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıralı ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile Pendik CHP ve İYİ Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti. Pendik'te esnaf ziyaretlerinde bulunan Ekicioğlu, vatandaşlarla buluşarak İmamoğlu'na destek istedi. Programına Kırşehirliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile KIDER Kırşehirliler Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği başta olmak üzere birçok Kırşehir derneğini ziyaret eden Ekicioğlu Kırşehirlilerin Ekrem İmamoğlu seferberliğine davet etti.

KIRŞEHİRLİLER İMAMOĞLU'NUN YANINDADIR

Bozlak eserleri yorumlayan Ali Şahin ve Bozlak türkülerinin hikayelerini anlatan Serhat Ulaşkan ile bir araya gelerek sohbet eden Selahattin Ekicioğlu, ‘' Bizler Kırşehir'de büyük mücadele vererek seçimi kazandık. İnanıyoruz ki Ekrem İmamoğlu da İstanbul'da seçimi tekrar kazanacaktır. İstanbul'da elini sıktığımız herkes bize “Herşey Çok Güzel Olacak” diyor. Çok büyük bir teveccüh var. Bizler de İstanbul'daki Kırşehirli hemşehrilerimizi ziyaret ederek destek istedik. Kırşehirliler 31 Mart'ta olduğu gibi 23 Haziran'da da Ekrem İmamoğlu'nun yanındadır” ifadelerini kullandı.