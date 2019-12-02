Kış lastiği zorunlu mu? Hangi araçlar kış lastiği takmalı?

Ticari araçlar için zorunlu hale getirilen kış lastiği kullanma uygulaması İstanbul’da başladı. Araç sahipleri şimdi merakla kış lastiği hangi araçlar için zorunlu ve cezası ne kadar sorularının cevabını araştırıyor.

625 LİRA CEZASI VAR

Kış lastiği dışında çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanları bulundurmayan sürücülere 108 lira tutarında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenecek. Kurallara uymayan araçların işletmecisine 625 lira tutarında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenirken, bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olan memur tarafından izin verilecek.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Tebliğe göre, Türkiye’de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu.

Üzerinde M+S işareti ve/veya kar tanesi (snowflake) işareti bulunan ve 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu arttırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastiklerin kullanılması gerekli.

Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçiyor.

İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirleniyor.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1’er ay artırabiliyor.

TRAFİK EKİPLERİ DENETİM YAPTI

Esenler Otogarı'nda yapılan denetimde, trafik polislerince yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastikleri kontrol edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için farklı il ve ilçelere yolcu taşıyan otobüslerde denetim yaparak, lastiklerin kış lastiği olup olmadığı ve lastik diş derinliklerini inceledi. Ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.