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Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

İstanbul'da bir taksici Şişhane'den aldığı kadın yolcuyu 'kısa mesafe' olduğu için Kurtuluş'a götürmek istemeyip taksiden indirmeye çalıştı. Kadın yolcunun itiraz etmesi ve polisi çağırması üzerine taksici yolcuyu istediği yere götürdü. Kadın yolcu yaşanan tartışmayı kaydetti ve taksiciyi İBB Beyaz Masa'ya şikayet etti.

10:13 -
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Şişhane’den taksiye binen kadın yolcu, Kurtuluş’a gitmek istedi. Taksici, kısa bir süre ilerledikten sonra Tarlabaşı’nda aracı durdurdu. Taksici değişim saati geldiğini belirterek kadından araçtan inmesini istedi. Kadın yolcu, tepki gösterince tartışma çıktı. Taksicinin ısrar etmesi üzerine kadın yolcu, telefonla arayarak polis çağırdı. Aracın içindeki tartışmaya yoldan geçenler de dahil oldu. Taksinin yanına gelen bir kişinin de tepkisi üzerine kendisini savunan taksici, değişim saatinin geldiğini, polisi bekleyemeyeceğini söyledi.

Tepki gösteren kişinin ‘Madem değişim saatin geldi, yolcuyu neden aldın?’ diye sorması üzerine Bağcılar’a gideceğini söyleyen taksici,  kadın yolcunun inmesi için diretti. İhbar üzerine gelen polis, taksiciyi uyararak yolcuyu istediği yerde bırakmasını söyledi. Bunun üzerine taksici, kadın yolcuyu istediği yerde götürdü. Kadın yolcu takside yaşadığı tartışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydederek İBB Beyaz Masa’ya da şikayette bulundu.

İstanbul,(DHA)

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