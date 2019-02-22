Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan 5 askerden Uzman Çavuş Mehmet Han (29), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.

16:47 -
Haberler Gündem
Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu

Polatlı’ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topçu ve Füze Okulu’na bağlı Sakarya Kışlası’nda, önceki gün ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 4’ü, Polatlı’daki hastanede yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan askerlerden, evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Mehmet Han’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Tokat’ın Zile ilçesine gönderilecek.
(DHA)

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more