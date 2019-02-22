Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu

Polatlı’ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topçu ve Füze Okulu’na bağlı Sakarya Kışlası’nda, önceki gün ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 4’ü, Polatlı’daki hastanede yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan askerlerden, evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Mehmet Han’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Tokat’ın Zile ilçesine gönderilecek.

(DHA)