Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Adana'da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen kişiye linç girişimini polis önledi

09:46 -
Haberler Gündem

Merkez Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi’nde iddiaya göre, bir şahıs kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırmasıyla mahalleli toplanıp şahsı yakaladı.

Bazı vatandaşlar da polise haber verdi. Kızgın kalabalık polis gelinceye kadar şahsı darp etmeye başladı. Vatandaş şahsı linç etmek isterken olay yerine gelen polis linç edilmek istenen kişiyi vatandaşların elinden aldı.

Vatandaşların tekme ve tokatlarla darp ettiği zanlı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
ADANA (İHA)

Son güncelleme: android-time 09:57 10.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more