‘Kız meselesi’ kavgası… Lise öğrencisini bıçakladılar!

Olay geçen cuma günü Avcılar’a bağlı Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olan bir grup genç ile Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında okul çıkışı tartışma çıktı.

KARNINDAN BIÇAKLADILAR

Okul çevresinde başlayan tartışma ara sokaklara taşınarak kavgaya dönüştü. ‘Kız meselesi’ yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada bıçaklar çekilirken, okul dışından gelen şahıslar 11. sınıf öğrencisi D.E.’yi karnından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri D.E.'yi Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)