Kız öğrenci durumu okul müdürüne anlattı, servis şoförü tutuklandı

Uzunköprü’de okul servis şoförlüğü yapan İ.C., iddiaya göre, aracında ortaokulda eğitim gören bir kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Kızın durumu anlattığı okul müdürü, savcılığa suç duyurusunda bulunup, emniyete de giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kız öğrencinin ifadesine başvurulmasının ardından servis şoförü İ.C., polis tarafından gözaltına alındı. İ.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Uzunköprü’de kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA