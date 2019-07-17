Kızı ihbar etti, pasaport şebekesi çökertildi

Polisi harekete geçiren olay, İran uyruklu 17 yaşındaki şebeke elebaşının kızını ihbarıyla ortaya çıktı. Erkeklerle fazla gezdiği iddiasıyla babasından dayak yiyen genç kızın anlattıkları doğrultusunda çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnsanı Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy ve Esenyurt'taki iki adrese operasyon düzenledi. Baskında, 8'i İsrail, 7'si Almanya, 3'ü İran ve birisi Norveç olmak üzere 4 ayrı ülkeye ait 19 pasaport ile çok sayıda banka kartı, kimlik belgesi, diz üstü bilgisayar, farklı ülkelerin hudut kapılarına ait mühürler, pasaport yapımında kullanılan yazıcı ile çok sayıda doküman ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4 bin Euro'ya da el konuldu.

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PASAPORTLARI HIRSIZLAR TEMİN ETTİ

Operasyonda, 39 yaşındaki şebeke elebaşı 39 Tohid E. kardeşi, Selim E.(37) eşi Maryam F. (30), şebeke elebaşının iki adamı Fırouz G (36) ve Mohammed M. (48)gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde bulunan pasaportların hırsızlar vasıtasıyla temin edildiği ortaya çıktı. Hırsızların özellikle Avrupa ülkelerinden gelen kişilerin pasaportlarını çaldıkları öne sürüldü.

KARISI İTİRAFÇI OLDU

Gözaltına alınan şüphelilerden şebeke elebaşının karısı Meryam F. emniyette itirafçı oldu. Meryam E.'nin 6 ay önce Türkiye'ye geldiklerini ve İnsani ikamet aldıklarını söylediği öğrenildi. Rejim karşıtı olduklarını ve can güvenliği tehlikesi taşıdıklarını söyleyerek Türkiye'de ikamet aldıklarını belirten Meryam E.'nin kendilerini tur operatörü gibi tanıttıklarını ancak Afgan ve İranlı kaçak göçmenlere pasaport ayarladığını söylediği belirtildi. Meryam F.'nin uyguladıkları yöntemi anlatması polisleri bile şaşırttı.

MAKYAJ VE ESTETİK OPERASYON

İddiaya göre, şebeke bazı kişiler için sahte pasaport yerine orijinal pasaportları kullandı. Bunun içinde pasaportta değişiklik yapmak yerine, Avrupa'ya gitmek isteyenlerde değişiklik yaptı. Şebeke, önce ellerindeki pasaportlardan kaçak göçmene en çok benzeyen fotoğrafı belirledi. Daha sonra, ise Avrupa'ya gidecek olan kişiye, makyaj yapılarak bu kişiye iyice benzemesi sağlandı. Bazı durumlarda ise estetik operasyonla, kaçakların pasaport fotoğrafına benzetildiği öne sürüldü.

6 AYDA 500 BİN EURO

İddiaya göre, şebeke, estetik ameliyatları kendilerinin siparişi üzerine Türkiye'ye turist olarak giriş yapan İranlı estetik uzmanlarına yaptırıyordu. Estetik ücretleri dışında pasaport başına 6-7 bin Euro para alan şebeke elebaşı Tohid E.'nin 6 aylık sürede 500 bin Euro kazandığını iddia eden eşi paraların nereye yatırıldığını da söyledi. Meram F.'nin iddiasına göre, kocası paraların İran Merkez Bankası'na yatırdı.

TUTUKLANDILAR

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen, Tohid E., kardeşi Salım E. ve adamları Fırouz G ile Mohammed M. tutuklandı. İtirafçı olan anne serbest bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasını sağlayan şebeke elebaşının kızı M.E. ise annesine teslim edildi.