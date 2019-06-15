Kızılay Başkanı da Binali Yıldırım’a oy istedi!

31 Mart’ta İstanbul’u kaybeden AKP, yenilenecek olan seçimleri kazanmak için kamu kurumlarını kullanmaya devam ediyor.Bakanlar, milletvekiller halkın cebinden alınan vergilerden oluşan kaynaklarla seçim çalışması yapıyor. Valiler, kaymakamlar oldukları illerde ve İstanbul’da çalışma yürütüyor. Bunun son örneği Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık’tan geldi.

Kınık, sosyal medya hesabından “Ben ve eşim Çapa'da öğrenciyken evlenmiştik, çocuklarımızı da geç evlenmemeleri için teşvik ettik, onlar da arkadaşlarını teşvik etmişler. Böylece aynı sınıftan üç aile olarak mezun oluyorlar. Anneler babalar kolaylaştırıcı olun zorlaştırıcı olmayın, açın Türkiye'nin önünü.. Hem gençler bizim zamanımızda @BY Binali Ağabey gibi halden anlayan da yoktu siz şanslısınız” mesajlarını paylaştı.