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Kızılay Başkanı’ndan deprem açıklaması: Riskli binaları terk edin

İstanbul'daki 5.8 şiddetinde yaşanan depremle ilgili bir açıklama yapan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor" dedi.

14:52 -
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Kızılay Başkanı’ndan deprem açıklaması: Riskli binaları terk edin

İstanbul’da saat 13.59’da, 5.8 şiddetinde gerçekleşen ve paniğe yol açan deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, “İstanbul Silivri açıklarında 5.7 büyüklüğünde olan deprem bazı binalarda hasara yol açmış olabilir. Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler ve AFAD'dan ve valilikten gelecek uyarıları dinlesinler. Bu deprem Marmara’da beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri) sürebilir. Yer kabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor” dedi.

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