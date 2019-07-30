Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kızıltepe’de alacak-verecek kavgası: Ölü ve yaralılar var

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yabancı uyruklu iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

00:03 -
Haberler Gündem
Kızıltepe’de alacak-verecek kavgası: Ölü ve yaralılar var

Olay, Kızıltepe'nin Küçükayrık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.M. (35) vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Olayda eşinin bıçaklandığını görerek müdahale etmek isteyen A.M.’nin eşi Y.A. ve isimleri öğrenilmeyen 2 çocuk da bıçak darbeleriyle yaralandı.

İLGİLİ HABERİstanbul'da alacak-verecek meselesi kanlı bitti! Ölü ve yaralılar varİstanbul'da alacak-verecek meselesi kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Ağır yaralanan A.M. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden A.M.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.  İHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more