Kızıltepe’de sel! Kerpiç evler yıkıldı

Kızıltepe ilçesine bağlı birçok mahallede bir haftadan beri etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Derelerin taşıp yolların göle döndüğü ilçede Taşlıca Mahallesi’nde yaşanan sel nedeni ile iki kerpiç ev yıkıldı.

Evleri yıkılan vatandaşlar herhangi bir yara almadan dışarı çıkmayı başarırken eşyaları da komşuları tarafından dışarı taşındı. Yıkılan evlerin sahipleri Mehmet Korkut ve Şemse Türkoğlu, evlerinin yıkıldığını ve eşyaların tamamının enkaz altında kaldığını söyledi. Talihsiz vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

MARDİN (İHA)