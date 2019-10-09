Kızına işkence yapan baba tutuklandı

Taksim Tarlabaşı'nda 19 yaşındaki kızı Tuğba A.'ya şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan baba Muzaffer A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Muzaffer A., basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kızına şiddet uyguladığı görülen Muzaffer A. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Şüpheli Muzaffer A'nın Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca ifadesi alındı. Muzaffer A, ‘Kasten yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

4 GÜN ÖNCE GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞ

Beyoğlu’nda kızına işkence yapan babanın, kızının şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından 5 Ekim'de gözaltına alındığı ancak savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine yine savcılığın talimatıyla dün akşam yeniden gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca, Muzaffer A.'nın ilk gözaltına alındığı gün hakkında on günlük uzaklaştırma kararı çıkarıldığı belirtildi.

“TOKAT ATINCA ANNEMİN İDRAR TORBASININ ÜSTÜNE DÜŞTÜM”

Tuğba A.'nın emniyetteki ifadesinde, “Astım hastası olduğu, evin camını açtığı, babasının kapatmasını istediğini, kapatmayınca tartıştıklarını, babasının bir tokat attığı, tokat üzerine annesinin idrar torbasının üstüne düştüğü, idrar torbasının patladığı, babasının kirli yerin üstüne basıp sinirlendiği ve tekrar tokat attığı” dediği öğrenildi.

“SADECE BİR TOKAT ATTIM”

Baba Muzaffer A'nın da, “Ben sadece bir tokat attım” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.