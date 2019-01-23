Kızını 14 yerinden bıçaklayan baba: Sürekli paramı yiyordu

Olay dün gece merkez Yıldırım ilçesi Şible Mahallesi Şible Caddesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A.S. (61), kızı A.S. (33) ile para yüzünden tartışmaya başladı. M.A.S., tartışma sırasında mutfaktan ekmek bıçağını alıp, kızına sapladı. Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan A.S., Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan M.A.S.’nin polisteki ifadesinde, “Hesabımda hiç para bırakmadı. Sürekli paramı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba, adliyeye sevk edildi. Ağır yaralı kızının ise hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Alınan bilgiye göre, dün kızı A.S.’yi (33) bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan M.A.S.’nin (61) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.A.S. tutuklandı.

DHA